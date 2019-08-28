المملكة تشارك في التصفيات النهائية لمسابقة المشروع العربي لتحدي القراءة

جدة : البلاد

تشارك المملكة في التصفيات النهائية من النسخة الرابعة لمشروع ” تحدي القراءة العربي”، ويمثل التعليم في المسابقة فهد شجاع الحابوط من القسم الثانوي بمدارس رواد الجامعة بإدارة تعليم المجمعة، وجمانة سعيد المالكي من مدارس الحصان في المنطقة الشرقية، ضمن ستة عشر طالبا وطالبة يمثلون خمس عشرة دولة عربية وخليجية، يتنافسون للفوز بالمركز الأول والحصول على لقب بطل التحدي.

وأكدت المشرف على وكالة البرامج التعليمية و مستشار وزير التعليم أ.د تهاني البيز أن مشاركة وزارة التعليم في هذه المسابقة يأتي إيمانا منها بأهمية نشر ثقافة القراءة بين الطلاب والطالبات وتعويدهم عليها لتكون جزءا من جدول حياتهم اليومي تثري معلوماتهم وتوجه تفكيرهم وتزودهم بمهارات إيجابية تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة.

وأضافت أن اهتمام وزارة التعليم بهذه المسابقة يأتي امتدادا لاهتمامها في هذا الجانب ودعمه من خلال مناهجها وأنشطتها الكثيرة والمتنوعة، مؤكدة أن إعطاء الفرصة لجيل اليوم وفتح آفاق المستقبل أمامهم يدعم توجه قيادتنا الحكيمة التي ترى أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للمملكة، و تسعى إلى الاستثمار بشباب الوطن وبناته والاعتماد عليهم في البناء والتطوير وتحقيق رؤيته الطموحة.

وبينت أ.د البيز أن الدورة الرابعة أتت بمشاركة مليون ومائتي ألف طالب وطالبة يمثلون أكثر من عشرين ألف مدرسة تمثل جميع إدارات التعليم، وتأهل منهم مائة وستة وعشرون طالباً وطالبة للمرحلة الثالثة لهذا العام، كما نتج عن المشروع مائة مبادرة تشجع على القراءة.

وشكرت أ.د تهاني القائمين على المشروع وجميع اللجان التي عملت ودعمت الطلاب والطالبات، حتى وصولهم لهذه المرحلة وتمنت أن يكلل الله مجهوداتهم بالنجاح وأن يحصل طلابنا على مراكز متقدمة في هذا التحدي