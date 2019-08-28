المفتي يشيد ببرامج الشؤون الإسلامية الدعوية

الرياض : واس

أشاد سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بجهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعوية والإرشادية، منوهاً بنوعيتها وحاجة الناس لمواضيعها ومواكبتها للمستجدات تحقيقاً للرسالة العظيمة التي تحملتها الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

جاء ذلك في كلمة لسماحته خلال استقباله بمكتبه بالرياض، المستشار في وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن خليفة الكليب، ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي ، حيث اطلع سماحته على البرامج التي ستنفذها الوزارة ــ بمشيئة الله تعالى ــ بجامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض خلال العام 1441هـ، التي تتضمن 48 برنامجاً دعوياً ما بين محاضرات وندوات تقام مساء كل يوم خميس ، ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة التابعين للوزارة.

ونوه سماحته بهذه البرامج الدعوية المتنوعة التي تعكس حرص الوزارة على ما ينفع الناس ويلامس حاجاتهم، مشيداً بجهود الوزارة بقيادة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على العناية بالدعوة إلى الله وتكثيف البرامج النافعة ودعمها ، سائلاً الله للجميع مزيداً من التوفيق والإعانة.

يذكر أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق محاضرات وندوات الجامع الكبير بوسط مدينة الرياض التي تعد من أميز البرامج الدعوية بالعاصمة الرياض يشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة، وتحظى بتعليق سماحة المفتي كما يجيب على أسئلة واستفسارات الحضور، إلى جانب نقلها عبر المنصات الإعلامية نقلاً مباشراً لتعم الفائدة لعموم الناس .