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القبض على عصابة السطو المسلح بالشرقية

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1440 هـ      28 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية عن ضبط تشكيل عصابي مكون من (3) مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر ، تورُّطوا في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السـلاح في عدد من المحال التجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات ، ومحاولة الاعتداء على عاملة منزلية بعد التسلل لمنزل كفيلها.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (6) جرائم سطو باستخدام السـلاح بالإضافة لسرقة (٥) مركبات بالدمام والظهران ومحافظة الخبر

وأضاف أنه ضبط في حوزتهم سـلاح ناري من نوع مسدس وقناع للوجه وأدوات أخرى تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

صحيفة البلاد

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