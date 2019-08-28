السطو على المحلات التجارية .. سلاح الحوثيين لتمويل مجهودهم الحربي

جدة ـ وكالات

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” بالمجال الجوي اليمني، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من صنعاء. وقال المالكي: إن جميع المحاولات المستميتة من المليشيا الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل. وأوضح المالكي، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الانقلابيين وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة، ومن يقف وراءها. وأكد ضرورة استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

في غضون ذلك، شكا مواطنون يمنيون وأصحاب محلات تجارية في العاصمة صنعاء، من انتشار مخيف وغير مسبوق لعصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، في الأيام القليلة الماضية. وأفادت وسائل إعلام محلية، أن ظاهرة السطو على المحلات التجارية، من قبل عصابات مسلحة تتبع قيادات رفيعة المستوى في الميليشيات الحوثية، انتشرت بشكلٍ كبير وغير مسبوق في الآونة الأخيرة، بمناطق متفرقة في العاصمة صنعاء. ويشكو سكان صنعاء من استمرار الميليشيات الانقلابية في نهب ومصادرة الأراضي، والسطو على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى قيام فرض اتاوات وجبايات غير قانونية، والتي طالت شركات خاصة ومحلات تجارية تحت مبررات واهية، من بينها دعم ما يسمى المجهود الحربي وتسيير قوافل غذائية لدعم جبهات القتال. ورصدت تقارير حقوقية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة، تمثلت بنهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في العاصمة صنعاء. يذكر أن أعمال النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، من قبل ميليشيات الحوثي تأتي بالتزامن مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة للمواطنين في صنعاء القابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية واجتياحها صنعاء أواخر العام 2014.