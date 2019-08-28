المحليات

إنهاء معاناة فتاة تعاني من تحدب وانحناء العمود الفقري ببيشة

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1440 هـ      28 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

بيشة_واس 

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إنهاء معاناة فتاة من تحدب وانحناء العمود الفقري، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية وقرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية

جرى خلالها تعديل الفقرات الصدرية والقطنية وتثبيتها، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح والمريضة تنعم بصحة جيدة حالياً عقب تشافيها من التحدب والانحناء.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث وتبلغ سعته السريرية 365 سرير وتتوفر به جميع التخصصات الطبية .

صحيفة البلاد

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