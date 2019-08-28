الدولية

أميركا تعاقب شبكتين على صلة بحكومة وجيش إيران

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1440 هـ      28 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة ، عقوبات على شبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

وقالت الوزارة ، في بيان لها ، اليوم الأربعاء، إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ واجهة للتحايل على العقوبات الأميركية والدولية وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.

وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.

وتأتي العقوبات في إطار حملة أميركية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

صحيفة البلاد

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