يزيد ذكاء الجنين ويحسن ذاكرته.. فوائد عصير الرمان الجبارة!

عصير الرمان فضلا عن فائدته الروحية المنعشة، إلا أن له فوائده الطبية والصحية العجيبة.

ووفق بحث متقدم أجرته جامعة بريجهام الأمريكية، فإن تناول عصير الرمان للحامل يحسن عملية نمو دماغ الجنين.

وبحسب موقع “Daily Medical”، فإن ذلك ينعكس على تمتعه بقدرات معرفية مثل مهارات الذكاء والذاكرة.

هذا العصير يحوي مضادات الأكسدة التي تساعد على تطور خلايا دماغ الجنين.

كما يساعد على وصول الأكسجين إلى الجنين داخل الرحم بطريقة أفضل.

واستكمالا للدراسة، فالعصير هذا أكثر تنوعًا وفائدة للجنين من العصائر الأخرى، ويقلل نسبة ولادة طفل بعيوب خلقية.

فالكوب الواحد من هذا العصير يحتوي على 145 سعر حراري، ويحتوي على كمية من الكربوهيدرات التي تزود جسم الحامل بالطاقة.

ولا يشكل تناول عصير الرمان أي خطر على الجنين أو صحة الأم ولا يتسبب بأي تأثيرات جانبية.

ويكون الضرر بتناول مستخلصات الرمان من القشور، فهي تتسبب بحدوث تقلصات لجدران الرحم ويزيد من فرص حدوث الإجهاض.