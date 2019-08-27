روسيا تعثر على عينات مشعة بعد “الانفجار النووي”

موسكو ــ وكالات

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية قولها: إنها عثرت على نظائر السترونتيوم والباريوم واللانثانوم المشعة في عينات بعد حادث وقع أثناء اختبار محرك صاروخي في شمال روسيا هذا الشهر.

ونسبت الوكالة لهيئة الأرصاد الجوية القول: إن سحابة من الغازات الخاملة تشكلت نتيجة لتحلل النظائر وتسببت في قفزة وجيزة في مستوى الإشعاع والذي تم تسجيله في مدينة سفيرودفينسك بعد الحادث. وكانت وكالة تاس للأنباء قد ذكرت أن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت بما يصل إلى 16 مرة في الثامن من أغسطس، بعد حادث قالت السلطات: إنه يتعلق باختبار صاروخ على منصة بحرية​.