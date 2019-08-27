الدولية

روسيا تعثر على عينات مشعة بعد “الانفجار النووي”

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1440 هـ      27 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

موسكو ــ وكالات

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية قولها: إنها عثرت على نظائر السترونتيوم والباريوم واللانثانوم المشعة في عينات بعد حادث وقع أثناء اختبار محرك صاروخي في شمال روسيا هذا الشهر.

ونسبت الوكالة لهيئة الأرصاد الجوية القول: إن سحابة من الغازات الخاملة تشكلت نتيجة لتحلل النظائر وتسببت في قفزة وجيزة في مستوى الإشعاع والذي تم تسجيله في مدينة سفيرودفينسك بعد الحادث. وكانت وكالة تاس للأنباء قد ذكرت أن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت بما يصل إلى 16 مرة في الثامن من أغسطس، بعد حادث قالت السلطات: إنه يتعلق باختبار صاروخ على منصة بحرية​.

صحيفة البلاد

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