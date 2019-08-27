تبرعات قطر.. أموال غسل السمعة تغزو الجامعات أمريكية

جدة ــ وكالات

سلط تقرير مفصل لصحيفة “ديلي كولر Daily Caller” الأميركية الضوء على التبرعات القطرية، لعدد من الجامعات الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب 20 مدرسة و10 جامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تتلقي أموالاً في شكل تبرعات من إحدى المجموعات التي تمولها قطر، وهي بلد لديه سجل حافل بانتهاكات حقوق إنسان، وتلاحقها اتهامات كثيرة بدعم الإرهاب حول العالم.

وبحسب التقرير، فإن مؤسسة قطر الدولية، افتتحت فرع لها في ولاية ديلاوير في العالم 2012، تقدم من خلالها منح تبرعات للمدارس العامة من مراحل الروضة والتمهيدي وحتى مراحل الصف الثاني عشر.

كما تقدم تبرعات للبرامج الأكاديمية بجامعات في كاليفورنيا وكونيكتيكت وماساتشوستس ومينيسوتا ونيويورك ونورث كارولينا وأوريغون وتكساس وفرجينيا وواشنطن ستيت وواشنطن دي سي.

وأفاد تقرير “ديلي كولر” أن قطر، التي تواجه فيضاً من الاتهامات بمحاولة التأثير على حكومات الدول الأخرى، دفعت مليار دولار على شكل منح للنخبة الأميركية بالجامعات، بما في ذلك جامعة جورج تاون وجامعة تكساس إيه آند إم وجامعة كارنيغي ميلون وجامعة كورنيل والعديد من الجامعات الأخرى – بعضها يدير فروع في المدينة التعليمية بالدوحة منذ عام 2011. تلقت جامعة جورج تاون تمويلًا من قطر أكثر من أي جامعة أميركية أخرى، بلغ إجماليها 333 مليون دولار، وفقًا لما أورده تقرير “ديلي كولر نيوز”، نقلاً عن تقرير بشأن العقود الأجنبية من مكتب المعونة الطلابية الفيدرالي التابع لوزارة التعليم الأميركية.

وذكر منتدى الشرق الأوسط MEF في أحد تقاريره أن أحمد دلال، عميد فرع جامعة جورج تاون في قطر، “مؤيد بحماس شديد ومنذ فترة طويلة لحزب الله اللبناني، والذي أدرجته وزارة الخارجية كـ”تنظيم إرهابي”، وأن دلال ترأس قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة جورج تاون منذ عام 2003 إلى عام 2009، وهو أيضاً مؤيد لحركة حماس ومؤيد لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات”.