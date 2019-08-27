العميد يبحث عن “الهاتريك” .. والزعيم لـ”الفوز الأول”

تأمل الجماهير الهلالية في فك “عقدة” الانتصارات الآسيوية على فريق الاتحاد مساء اليوم (الثلاثاء) عندما يلتقيان ضمن ذهاب دور 8 من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية؛ إذ سبق وأن التقيا في مناسبتين سابقتين، عامي “2001 – 2011”. النتائج كانت لمصلحة “العميد”، الأولى بهدفين دون مقابل، والثانية بثلاثية مقابل هدف.

ويخشى مدرج “الشقردية” من تكرار تفوق النمور على الزعيم في البطولات القارية، ويكون الانتصار الثالث “هاتريك”، لذا تأمل الجماهير الزرقاء في كسر العقدة والتفوق الأول على العميد بالبطولة القارية.

اللقاء الأول

يوم (الجمعة) الموافق 9 من شهر مارس عام 2001، التقى العميد والزعيم في بطولة أندية آسيا أبطال الدوري “المسمى القديم”، وقتها كانت مباريات خروج المغلوب تلعب مرة واحدة، لكن ربع النهائي كان بنظام ثلاث مباريات أمام ثلاثة فرق مختلفة، وقتها استهل الاتحاد مشواره بالتعادل أمام بيرسبوليس الإيراني سلبياً، وكذلك تعادل الهلال أمام أرتيش بافلودار الكازاخستاني بنفس النتيجة، قبل أن يلتقيا بالمباراة الثانية، حينها نجحت كتيبة النمور بتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل سجلهما كل من “الحسن اليامي، والبرازيلي سيرجيو ريكاردو”، وأقيم اللقاء في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي المواجهة الثانية، وتحديداً يوم (الثلاثاء) الموافق 24 مايو، التقى الاتحاد والهلال ضمن دور 16، والذي وقتها أيضاً كان يلعب بنظام المباراة الواحدة فقط، أقيم اللقاء على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، وانتهت نتيجته لمصلحة العميد أيضاً بثلاثية مقابل هدف، سجل الثلاثية نونو أسيس “هدفين” وعبد المليك زياية، وعبد العزيز الدوسري هدف الزعيم الوحيد. اليوم يتجدد اللقاء الآسيوي بينهما، فهل يحقق الهلال انتصاره الأول، أم يواصل الاتحاد هيمنته على الزعيم آسيوياً؟