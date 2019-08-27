الرياض.. القبض على عصابة احتجزت مقيما وطلبت فدية لإطلاق سراحه

الرياض : البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من القبض على جناة احتجزوا مقيمًا من الجنسية الهندية وقاموا بابتزاز ذويه في بلاده ومطالبتهم بدفع فدية مقدارها (70.000) ريال لإخلاء سبيله.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري ، أن نتائج المتابعة الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد موقع احتجاز المجني عليه بداخل إحدى الشقق السكنية المفروشة بحي العارض شمال العاصمة الرياض، وتحريره والاطمئنان على سلامته والقبض على الجناة وعددهم 6 أشخاص جميعهم من الجنسية البنجلاديشية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.