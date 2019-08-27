المحليات

الأحوال المدنية بمكة تستقبل طالبات الثانوية ضمن حملة “هويتي انتمائي”

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1440 هـ      27 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : عبدالهادي المالكي

أعلنت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة أن مكاتبها النسائية بالمنطقة بدأت استقبال طالبات مدارس الثانوية، ضمن حملة “هويتي انتمائي” الهادفة إلى توعية النساء بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية.

وقالت إن المكاتب النسائية بمنطقة مكة المكرمة بدأت باستقبال طالبات المدارس الثانوية خلال الفترة المسائية وبدون موعد ابتداءً من تاريخ 17/ 12/ 1440هـ، وخصصت مكاتب جدة (1، 2، 3) ومكاتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة (1، 2) ومكتب الطائف الرئيس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً، بينما ستفتح بقية مكاتب المنطقة ابوابها من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً.

صحيفة البلاد

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