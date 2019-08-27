أمير الجوف يطلع على استعدادات بداية العام الدراسي

سكاكا : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير عام تعليم منطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ومساعديه.

واستمع سموه من الدكتور الغامدي عن استعدادات الإدارة لاستقبال بداية العام الدراسي 1440هـ ، حيث أكد أن الاستعدادات بلغت نسبة 100% ، حيث نقلت سبع مدارس إلى مبان جديدة وافتتاح 31 مدرسة طفولة مبكرة ووصول 400 حافلة للنقل المدرسي وتجهيز المدارس بأجهزة التكييف، إضافة إلى توزيع المناهج الدراسية على المدارس حسب نظام نور.

كما اطلع سموه على التقرير الختامي لفعاليات صيف 40 والمتمثل في برامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات المنفذة والبالغ عددها 179 لـ 1090 مدرب ومدربة استفاد منها 3570 متدربًا ومتدربة، وبرنامج إجازتي الرابع، الذي اشتمل على أربعة مسارات الترفيهي والتطوعي والسياحي والتدريبي في 1084 برنامجا استفاد منها 10680 من مرتاديها، فيما أقيمت مراكز صيفية في عشر مدارس بالمنطقة بلغ عدد الملتحقين فيها أكثر من ألفي طالب وطالبة.

وأوضح مدير تعليم منطقة الجوف لسموه عن مشاركة تعليم المنطقة في خدمة حجاج بيت الله بمئة كشاف وخمس قادة في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم ، وثلاثين كشافًا وقائدين لخدمتهم في الأراضي المقدسة.

وثمن أمير منطقة الجوف جهود إدارة التعليم بالمنطقة بالاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة للمدارس وأبنائه الطلبة وَفْق الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – بما يدعم العملية التعليمية وَفْق رؤية المملكة 2030، متمنيًا للجميع التوفيق.

من جانبه أعرب مدير عام تعليم الجوف عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية ودعمه لإدارة التعليم بما يخدم سير العمل فيها.

كما اطلع أمير منطقة الجوف على الخطط الأمنية التي تسعى الجهات الأمنية على تنفيذها لتفادي اختناقات الطرق والإشارات والعمل على انسيابيتها خاصة أمام المدارس والجامعات مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1440 هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني ومدير إدارة دوريات الأمن العميد سعود بن بندر الدويش ومدير مرور المنطقة المكلف العقيد نهار بن عبدالمحسن العنزي.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على تكاتف الجميع وبذل المزيد من الجهود لتفادي الزحام مما يضمن حركة سير منتظمة من خلال التواجد الأمني وتحويل وسائل النقل إلى بعض الطرقات الأقل ازدحاما .

وأعرب اللواء الوذيناني عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على الاستقبال وسيكون العمل على توجيهات سموه لضمان يوم دراسي خالٍ من الحوادث والزحام – باذن الله -.

حضر الاستقبل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.