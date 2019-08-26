1150 حافلة لنقل 48 ألف طالبة و طالبة بعسير

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وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي صهفان أن الأسطول يضم 1150 حافلة تستهدف نقل أكثر من 48429 طالبا وطالبة يدرسون في 814 مدرسة للبنين والبنات في مختلف القطاعات

لافتا إلى أن الشركة المتعهدة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بالتشغيل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وسط تخصيص فرق ميدانية لأعمال صيانة الحافلات، ورفع تقارير دورية عن سير العمل .