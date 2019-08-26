المحليات

1150 حافلة لنقل 48 ألف طالبة و طالبة بعسير

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1440 هـ      26 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد_عسير 

دشنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اليوم  (الإثنين)، أسطول النقل المدرسي ، بحضور مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، ومساعده للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي صهفان أن الأسطول يضم 1150 حافلة تستهدف نقل أكثر من 48429 طالبا وطالبة يدرسون في 814 مدرسة للبنين والبنات في مختلف القطاعات

لافتا إلى أن الشركة المتعهدة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بالتشغيل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وسط تخصيص فرق ميدانية لأعمال صيانة الحافلات، ورفع تقارير دورية عن سير العمل .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *