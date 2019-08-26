المحليات

“مساعي النسائية” تطلق مشروعها التدريبي

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1440 هـ      26 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية، بالتعاون مع مكتب التعليم للإشراف بشرق الرياض ، (مشروع نبض) ، الذي يعنى بتنمية المهارات التطوعية لدى طالبات المرحلة الثانوية.

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية عائشة بنت عبدالعزيز العيوني، أن فكرة مشروع ( نبض ) تهدف إلى تدريب وتأهيل طالبات المرحلة الثانوية على باقة من المهارات الحياتية ومهارات التطوع ، ليصبحن متميزات في خدمة وطنهن ، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب التعليم للإشراف بشرق الرياض في تنفيذ المشروع في نسخته الأولى، و يستهدف ( 6) مدارس ثانوية بشرق الرياض ، و (300) طالبة.

من جانبها، أشارت مديرة مكتب التعليم بالروابي فاطمة الحكمي إلى أن المشروع جاء انطلاقا من رسالة المكتب والجمعية في اعداد برامج جيدة ، لصقل مهارات الفتيات وتطويرهن، وتقديم برامج تسهم في بناء الشخصية ليقمن مستقبلا بنشر وتعريف المجتمع التعليمي الداخلي بالتطوع على أسس متينة وواضحة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، وتفعيلا لتكامل الأدوار بين المؤسسات والقطاعات.

وبينت مدربة المشروع أسماء الحربي، أن المرحلة الأولى من المشروع هي تدريب رائدات النشاط والمرشدات والمدربات على عدة محاور هي : بناء الذات، فن العلاقات، مهارات الريادة، فن التأثير، مفهوم وقيادة العمل التطوعي، إدارة المبادرات التطوعية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *