“مساعي النسائية” تطلق مشروعها التدريبي

الرياض- البلاد

أطلقت جمعية مساعي النسائية الخيرية، بالتعاون مع مكتب التعليم للإشراف بشرق الرياض ، (مشروع نبض) ، الذي يعنى بتنمية المهارات التطوعية لدى طالبات المرحلة الثانوية.

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية عائشة بنت عبدالعزيز العيوني، أن فكرة مشروع ( نبض ) تهدف إلى تدريب وتأهيل طالبات المرحلة الثانوية على باقة من المهارات الحياتية ومهارات التطوع ، ليصبحن متميزات في خدمة وطنهن ، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب التعليم للإشراف بشرق الرياض في تنفيذ المشروع في نسخته الأولى، و يستهدف ( 6) مدارس ثانوية بشرق الرياض ، و (300) طالبة.

من جانبها، أشارت مديرة مكتب التعليم بالروابي فاطمة الحكمي إلى أن المشروع جاء انطلاقا من رسالة المكتب والجمعية في اعداد برامج جيدة ، لصقل مهارات الفتيات وتطويرهن، وتقديم برامج تسهم في بناء الشخصية ليقمن مستقبلا بنشر وتعريف المجتمع التعليمي الداخلي بالتطوع على أسس متينة وواضحة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ، وتفعيلا لتكامل الأدوار بين المؤسسات والقطاعات.

وبينت مدربة المشروع أسماء الحربي، أن المرحلة الأولى من المشروع هي تدريب رائدات النشاط والمرشدات والمدربات على عدة محاور هي : بناء الذات، فن العلاقات، مهارات الريادة، فن التأثير، مفهوم وقيادة العمل التطوعي، إدارة المبادرات التطوعية.