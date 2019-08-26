كيف تستطيعين تنحيف البطن في 7 أيام؟

إن بروز البطن مشكلة شائعة عند البعض وقد تسبب الإحراج لإصحابها خصوصاً عند المناسبات المفاجئة، للك جئنا إليكِ اليوم ببعض الخطوات البسيطة التى من الممكن أن تقلل من مظهر بروز البطن فى 7 أيام دون إنفاق أموال أو إهدار الوقت والجهد…
مقادير الوصفة :
ملعقة من مسحوق قشر الرمان، ملعقة من مسحوق أوراق النعناع- ملعقة قرفة-ملعقة زنجبيل- ملعقة شاى أخضر .
طريقة التحضير :
يتم غلي ماء على درجة حرارة مرتفعة ثم يوضع بها جميع المكونات ، ونترك المقادير تتفاعل مع بعضها مع تغطية الإناء أو الكوب الذى يوجد به هذه الوصفة لمدة 20 أو 30 دقيقة حتى يبرد ثم نقوم بتصفيته وتناوله.
و يفضل تناول هذه الوصفة مرة واحدة على الريق قبل تناول وجبة الإفطار لمدة 7 أيام مع المشي لمدة 30 دقيقة يوميا حتى لو بالمنزل.
كما يمكن مضاعفة المقادير لتحضير الوصفة والاحتفاظ بها داخل عبوة جيدة الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام اليومي.