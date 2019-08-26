غرفة جدة تعرف بلائحة المتطلبات في العصائر والمشروبات

جدة – عبد الهادي المالكي

استضافت غرفة جدة اليوم “الأثنين” فعاليات ورشة عمل التعريف بلائحة المتطلبات الواجب توفرها في العصائر وخلطات العصائر والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي بحضور المستثمرين في هذا القطاع ونظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء .

واستهل الورشة مدير إدارة الغذاء الصحي بالهيئة العامة للغذاء والدواء فيصل بن سنيد بالحديث حول ما تختص به لائحة المتطلبات الواجب توفرها في العصائر وخلطات العصائر والمشروبات ، والتي تأتي في إطار حرص الهيئة وجهودها الدؤوبة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم والحرص على الأغذية والمشروبات التي يستهلكها ، ليكون المنتج آمناً وسليماً .

وشددت ورشة العمل على تطبيق المواصفات على جميع المنتجات من عصائر ومشروبات ، حيث تتابع الهيئة المنتجات المتداولة بأسواق المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع تداول أي منتج مخالف واتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان حماية المستهلك من الأغذية المشتبه بها ، منوهة بحرص الهيئة على ضرورة التزام المنشآت الغذائية “المطاعم والمقاهي” بإجراءات وضع السعرات الحرارية على الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها للمستهلك عملاً بلائحة المتطلبات الواجب توفرها في العصائر والمشروبات .

الجدير بالذكر أن تنظيم ورشة عمل التعريف بلائحة المتطلبات الواجب توفرها في العصائر وخلطات العصائر والمشروبات بغرفة جدة يأتي في إطار التعاون بين الهيئة والغرفة لتوعية اصحاب المطاعم والمقاهي بضوابط واشتراطات هذه اللائحة التي وضعتها الهيئة للمسـاهمة في تحقيق رؤية المملكــة 2030م من خــلال تعزيز الصحـة العـامة لدى المواطن .