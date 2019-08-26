عبدالله الدوسري خامسا في بطولة العالم للكارتينج بفرنسا

الرياض- البلاد

حقق سائق فريق ـ إي دي ـ السعودي للسباقات، عبدالله الدوسري “14 عامًا” المركز الخامس في كأس تحدي روتاكس الدولي جولة بطولة العالم للكارتينج التي أقيمت في لومان الفرنسية.

واستطاع الدوسري المشارك عبر فئة الناشئين، من إنهاء 14 لفة حول الحلبة بفارق 10 ثوان عن المتصدر الفرنسي لارتيجو لازار.

وتأتي مشاركة السائق السعودي في جولة بطولة العالم، بعد سلسلة من المشاركات الدولية خلال فترة الصيف في كل من ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، بهدف التطوير واكتساب عدد من المهارات الفنية استعدادًا لانطلاقة موسمه الرياضي المقبل الذي سيشهد مشاركات محلية ودولية.

وأكد الدوسري أن مشاركته في هذه الجولة تأتي استعدادًا للدخول في أجواء البطولة العالمية التي من المنتظر المشاركة بها الموسم المقبل، مبينًا استفادته الكاملة من جولته الصيفية التي شملت عدد من السباقات الدولية، مشيراً إلى أن الاحتكاك بالسائقين من مختلف الجنسيات والدخول في أجواء البطولات العالمية يساعد بشكلٍ كبيرٍ في تطور المستوى الفني.