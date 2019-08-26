ضبط قوارب صيد تستخدم شباك النايلون المحظورة بفرسان

فرسان : واس

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من القوارب المخالفة لنظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بجزيرة فرسان، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأوضحت أن الفرق التفتيشية بفرع الوزارة بمنطقة جازان قاموا بعمل جولة للجزر والمصائد الشمالية، وتم ضبط عدد من الصيادين المخالفين أثناء استخدامهم الشباك النايلون المحظورة في مياه المملكة الإقليمية.

وأفادت أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.