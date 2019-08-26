رئيس الوزراء اليمني يوجه بإدراج الوحدات العسكرية المنظمة للشرعية بشبوة ضمن الجيش

شبوة : متابعات

وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك بإدراج الوحدات كافة التي أعلنت انضمامها للشرعية ضمن قوام الجيش الوطني اليمني, بناءً على توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية: إن رئيس الوزراء وجّه بسرعة وضع خطة أمنية متكاملة وعاجلة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة شبوة لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وشدد الدكتور معين خلال ترأسه اجتماعاً للجنة الأمنية في شبوة على المسؤوليات الكبيرة أمام اللجنة لتأمين المحافظة، مؤكداً وقوف ودعم الحكومة الكامل للجنة في بسط سيطرة الدولة وفرض الأمن والاستقرار.

وأكد أن الدولة لن تتهاون مع المشاريع الضيقة والفوضوية.