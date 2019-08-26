انشاء ساحات سباق رالي و مناطق طيران شراعي بمنتزه جبل الشعبة بالإحساء

البلاد_الأحساء

كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن ان اعمال الأمانة جارية حالياً للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة بمشروع منتزه جبل الشعبة ” شمال – شرق الواحة ”

وذلك ضمن خططها المرحلية لاستكمال المشروع، مضيفاً انه تم توقيع عقد في الاشغال العامة لتنفيذ هذه المرحلة والتي ستتضمن عناصر ترفيهية وخدمية عدة

من بينها (مرافق وساحات سباقات رالي ودرفت ومناطق طيران شراعي ،موقع لسباقات المركبات الرملية ،جسور مشاة تعبر الشلالات ، مواقف إضافية للمركبات والحافلات في موقع التلفريك والبحيرات ، ممرات مشاة ومناطق مظللة ، موقع لعربات الطعام “food truck “،تسويرالمنتزة بنباتات تسلق ، انشاء بيت زجاجي يحتوي على الأشجار والنباتات من جميع الفصائل التي لاتعيش بالمناطق الحاره ، توفير نظام تبريد للاجواء خاصة في فصل الصيف ) .

وأشار الملحم الى ان خطوات تنفيذ المرحلة الرابعة بمشروع منتزه جبل الشعبة وانجازها خلال المدة المحددة لذلك تتم في الفترة الراهنة ، وان الكلفة الاجمالية للعقد بلغت 24536097 ( أربعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعة وتسعون ) ريالاً .

وتقدم أمين الاحساء المهندس عادل الملحم بجزيل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة – ايدها الله – لما تقدمه من دعم واهتمام لامحدود بكافة القطاعات ومنها القطاع البلدي، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وسمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي لمتابعتهم ودعمهم تطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الاحساء والتي حرصت على تعزيز أولوياتها ومبادراتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في ارجاء الحاضرة، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.