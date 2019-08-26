المضادات الحيوية.. احذر خطر سرطان القولون

المضادات الحيوية يتخوف منها الناس على أنفسهم وأطفالهم، وتلك المخاوف بالفعل لها ما يؤيدها علميا.

أحدث دراسة بريطانية أقرت بأن خطر الإصابة بسرطان القولون يزيد كلما زاد استخدام المضادات الحيوية.

كما أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية، بأن جرعات المضاد الحيوي تزايد تناولها بين عامي 2000 و2010 بنسبة 35%، لتصل إلى 70 بليون جرعة سنويًا.

ووفق نتائج الأبحاث في دورية “جت” المتخصصة في الدراسات الطبية للقولون، فإن البيانات الصحية في بنك المعلومات الطبية لـ11.3 مليون إنسان في بريطانيا، خلال الفترة بين عامي 1989 و2012، أثبتت صحة الخطر.

كما كشفت الأبحاث أن نسبة المصابين بسرطان القولون، الذي سبق لهم تناول المضاد الحيوي تراوح بين 69% و71%، خلال السنوات الـ8 السابقة للإصابة.

وعند دراسة النتائج وتحليلها تبين أن تناول البنسلين المتواجد في المضادات الحيوية يرتبط وبقوة بارتفاع نسبة خطر الإصابة بسرطان القولون.

ويرجع ذلك إلى نوعية البكتيريا التي يستهدفها المضاد الحيوي ويقضي عليها.

فالمضادات الحيوية تقتل الكثير من البكتيريا المفيدة أثناء محاربتها للجراثيم، ما يؤثر على صحة القولون بالسلب، ويعرضه لخطر الإصابة بالسرطان.