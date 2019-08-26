السفير آل جابر: اليمنيون قادرون بدعم التحالف على تجاوز أية خلافات

البلاد : متابعات

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر أن البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد على روابط الأخوه والمصير الواحد للحفاظ على الدولة اليمنية، وعزم قيادة البلدين المشترك لإعادة الأمن و الاستقرار ليس لجنوب اليمن فقط بل لكافه أراضيه.

وقال السفير آل جابر عبر حسابه في تويتر اليوم الاثنين، أن اليمنيون قادرون بدعم اخوتهم في التحالف على معالجة أي اختلافات سياسية بينهم طالما كانت هذه الاختلافات تحت سقف الوطن اليمني، أما من يعمل لتحقيق مصالح نظام طهران وأجندته على حساب اليمن، فسيواجهه اليمنيون مهما كانت التحديات والاختلافات الداخلية، وسنكون صفاً واحداً الى جانبهم.

وأضاف: تسعى قيادة وحكومة المملكة دوماً لتوحيد صفوف أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتجاوز أي اختلافات عبر الحوار، للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتستمر في تقديم جميع أنواع الدعم السياسي والعسكري والإغاثي والاقتصادي والتنموي لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره.