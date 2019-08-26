إطلاق منصة “رائد” لرقمنة خدمات الموارد البشريّة

أطلق معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف في مركز التدريب العدلي اليوم, منصة “رائد الرقميّة” وتطبيق “رائد” التجريبي الهادفة لرقمنة خدمات الموارد البشريّة لتعزيز عمل الكادر العدلي وتحسين بيئة العمل وتطويرها بما ينعكس على تسهيل الخدمات على المستفيدين في مختلف المرافق العدليّة.

وأكد نائب وزير العدل في تصريح بهذه المناسبة أن الوزارة تستهدف التحول الرقمي في جميع خدماتها للمستفيدين وكوادرها العدليّة التي تعمل على راحة وخدمة المستفيد، مبيناً أن منصة “رائد” بشكلها الجديد تسعى للتكامل بين الارتقاء بالخدمة المقدمة للكادر العدلي وتفعيل مضامين وأهداف مدوّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية روح المسؤولية لدى موظفي الوزارة، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، وتنمية برامج التميز والجدارات والمهارات والكفاءات العدلية وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة موظف وزارة العدل برؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه ومتلقي الخدمة.