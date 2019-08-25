نادي النصر يهدد بملاحقة المعتدين على حقوقه

جدة : البلاد

أكدت إدارة نادي النصر ، أنها ستقوم برصد التعديات التي قد تقع على النادي أو منتجاته أو علامته التجارية أو منسوبيه في مختلف المنصات الإعلامية أو الإعلانية، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حفظ حقوق الملكية الفكرية للنادي.

وبينت إدارة النصر في بيان لها أن الإدارة القانونية في النادي ستلاحق كل من تعدى على ملكية النادي الفكرية واستخدامها في أغراض تجارية أو غير تجارية من خلال استغلال اسم وشعار النادي في الإعلانات الدعائية أو الحملات التسويقية أو استخدام الشعار في اي منتجات تجارية دون الحصول على موافقة خطية من إدارة النادي.

وأوضح البيان أن الرصد سيتضمن أيضاً جميع الجهات والأفراد المتعدين على حقوق المواد الإعلامية الصادرة من المركز الإعلامي كالصور ومقاطع الفيديو الحاملة للعلامة التجارية للنادي واستخدامها لأغراض إعلامية أو خلافها دون الإشارة للمصدر أو بإزالة شعار النادي الموجود عليها.