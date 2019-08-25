مرجعية حلف قبائل حضرموت تعلن وقوفها مع الحكومية الشرعية برئاسة هادي

البلاد : متابعات

أعلنت مرجعية حلف قبائل حضر موت وقوفها مع الحكومية الشرعية في اليمن برئاسة عبدربه منصور هادي بصفته رئيساً شرعياً للبلاد.

ودعت المرجعية في بيان بعد الاجتماع الذي عقدته في سيون يوم الأربعاء الماضي، كل المكونات في حضر موت إلى الوقوف وقفة رجل واحد في وجه كل من يسعى إلى الفتنة، وتحويل المحافظة إلى ساحة صراع

وشددت على الابتعاد بحضر موت عن أي تصرفات من شأنها المساس بأمن المحافظة وسلامتها.

وأكدت المرجعية أنها تعمل وفق مبدأ الشراكة والندية مع المكونات الحضرمية

وطالبت بإشراكها مع المكونات الفاعلة بالمحافظة في أي مشاورات أو ترتيبات محلية أو إقليمية أو دولية.