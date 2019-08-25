“غذاء خارق”.. نبتة لا يعرفها الجميع لعلاج الروماتيزم

القنب الهندي، ربما لا يعرف الكثيرون تلك النبتة، لكن بعد ما اتضح لها من فوائد لا بد أن يعرفها الجميع.

هذا القنب يعتبر أحد أقدم المحاصيل الزراعية في العالم، ويحتوي على فوائد صحية وبيئية عديدة، طالما أخذ بالقدر الصحي.

النبتة السحرية حظيت بتقدير خاص في الصين، منذ أكثر من 10 آلاف سنة، نظرا لفوائدها المتعددة.

وتعتبر بذور القنب الهندي من المواد الغذائية الأساسية.

ألياف تلك النبتة تُستخدم كمواد أولية، وكعلاج للملاريا والروماتيزم وغيرها من الأمراض، حسبما ورد في النسخة الألمانية لموقع “جي إم إكس”.

وتزداد حصة المواد الغذائية المشتقة من القنب الهندي بشكل ملحوظ بين المواد الغذائية المعروضة في السوق.

وتتواجد سواء المقشرة منها، وغير المقشرة، بوفرة في الأسواق الألمانية، خاصة بعدما أصبحت تصنف في السنوات الأخيرة كغذاء “خارق” (Superfood).

يأتي هذا لغناها بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين E وفيتامين B12، حسبما أورد موقع “تي أونلاين” الألماني.

ولا تعد نبتة القنب الهندي نبتة متينة، ولا تحتاج إلى الكثير لتنمو.