طهران تختبر صاروخا جديدا.. وناقلة النفط الإيرانية تتجه إلى تركيا

القاهرة – عمر رأفت

زعم قائد بالحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن طهران اختبرت صاروخا جديدا، لكنه لم يذكر أية معلومات إضافية عن الصاروخ.ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخا جديدا.

وتشكل الصواريخ الإيرانية تهديدا أمنيا لجيرانها، كما تدعم بها الميليشيات المتطرفة الموالية لها في المنطقة.

ويأتي الإطلاق بعد أقل من 48 ساعة من عرض إيران لما وصفته بأنه نظام دفاع جوي أرضي طويل المدى صواريخ أرض جو، حيث تم الكشف عن Bavar-373 ، وهو نظام صواريخ أرض جو متنقل بعيد المدى يتم إنتاجه محليًا.

هذا الأمر يأتي وسط توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة التي ألقت باللوم على إيران لشن هجمات على ناقلات النفط العاملة في المنطقة.



وفى سياق منفصل غيرت الناقلة الإيرانية “أدريان داريا 1” وجهتها إلى أحد الموانئ التركية، بعدما قالت اليونان إنها لن تخاطر بعلاقتها مع الولايات المتحدة بتقديم المساعدة لها.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن طاقم الناقلة التي كانت تعرف سابقًا باسم “جريس 1” حدث وجهتها المدرجة بنظام التعقب الآلي إلى “مرسين”، وهي مدينة بجنوب تركيا لها ميناء على ساحل المتوسط.

وأوضحت الوكالة أنه يمكن إضافة أي وجهة إلى النظام الآلي لذا قد لا تكون تركيا هي الوجهة الحقيقية للناقلة.

وأشارت الوكالة إلى أن “مرسين” تقع على بعد نحو 200 كلم من شمال غرب مصفاة بانياس في سوريا، وهو المكان الذي يقال إن الناقلة أدريان داريا كانت متوجهة إليه قبل احتجازها في جبل طارق أول يوليو.

لكن لم يكن هناك رد فعل من جانب المسؤولين الإيرانيين أو وسائل الإعلام أو تركيا بشأن الوجهة الجديدة للناقلة، التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة نحو 130 مليون دولار.

وأوضح موقع تعقب السفن “مارين ترافيك دوت كوم” أن الناقلة حاليا بجنوب صقلية، ويقدر أن تصل إلى مرسين –بسرعتها الحالية– خلال نحو أسبوع، هذا فيما لم تستجيب الخارجية الأمريكية لطلبات التعليق على الأمر.

وتسبب احتجاز الناقلة الإيرانية ثم إطلاق سراحها في تصعيد التوترات بين واشنطن وطهران، بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

ومنذ ذلك الوقت خسرت طهران مليارات الدولارات في صفقات تجارية تمت بموجب الاتفاق، إذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها منعتها من بيع النفط، المصدر المهم للعملة الصعبة.

وطبقًا لما جاء بمذكرة فيدرالية أمريكية، تقول السلطات إن المالك الحقيقي للناقلة “أدريان داريا 1” هو الحرس الثوري الإيراني، الذي أدرجته الولايات المتحدة في أبريل كمنظمة إرهابية أجنبية.