تدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

البلاد : واس

دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، ستة صواريخ باليستية حاول من خلالها الحوثيون استهداف مدينة جازان في السعودية.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف المشتركة تمكّنت، مساء اليوم، من اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان».

وأوضح العقيد المالكي أن «استمرار محاولات الميليشيا باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات من دون طيار، وكذاك الصواريخ الباليستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وجميع المحاور الأخرى».

وأضاف أن ما تقوم به هذه الميليشيا «يثبت إجرامها بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب، بحسب القانون الدولي الإنساني»، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، والتصدي للأعمال العدائية والإرهابية التي تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين.