الكشف عن تفاصيل “حوار” بلعمري ورينار في المدرجات

بلعمري وهيرفي رينار.. التقيا في السعودية بعد 8 سنوات!

حضر مدرب المنتخب الوطني، هيرفي رينار، مباراة الفتح والشباب أمس السبت في إطار الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي.

ورصدت الكاميرات رينار حاضرًا في مدرجات ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الإحساء، للوقوف على العناصر التي سيعمل معها خلال الفترة المقبلة.

المباراة شهدت فوز الليوث بهدفين لهدف واحد، تناوب على الهدفين أسبريا وجوانكا في الدقيقتين 2 و 49.

بينما دوّن مروان سعدان على هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الأنفاس الأخيرة، من علامة الجزاء.

والتقى جمال الدين بلعمري مدافع الشباب المصاب، بالمدرب هيرفي رينار في مدرجات الملعب، إذ جذبا كاميرات الصحفيين.

ودار حوارًا مطولًا بين اللاعب والمدرب إذ سبق وأن عملا في الدوري الجزائري عام 2011، ويعرفان بعضهما جيدًا.

إذ كان بلعمري وقتها لاعبًا لفريق نصر حسين داي، بينما كان رينار مدربًا لفريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وهنأ المدرب الفرنسي بلعمري بالفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا قبل أسابيع رفقة المنتخب الجزائري.

وهي البطولة ذاتها التي ودعها المنتخب المغربي من الدور الثاني، تحت الإشراف الفني لهيرفي رينار.

كما تحدثا عن أحوال دوري المحترفين وبعض العناصر الموجودة على أرض الميدان إضافة إلى الكرة الإفريقية، خاصة مستويات المنتخبات في كأس إفريقيا الأخيرة.

ما جعل الحديث مطولًا بينهما ليس فقط أنها يعرفان بعضهما، بل اللغة الفرنسية التي سهلت كثيرًا من الأمور.

وحل رينار كمدرب للمنتخب الوطني، بعد إقالة الأرجنتيني أنطونيو بيتزي عقب الإقصاء كأس أمم آسيا 2019.

تعد تلك هي المباراة الثالثة التي يحضرها رينار رفقة مساعده لورين بوندي، بعدما حضر موقعتي النصر وضمك، والهلال وأبها.