أمرابط يوجه رسالة “نارية” إلى جماهير النصر وينتقد نظام المحترفين

تحدث الدولي المغربي ولاعب فريق النصر، نور الدين أمرابط، خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة فريقه ضد السد القطري بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وظهر أمرابط رفقة المدرب روي فيتوريا، قبل يوم واحد من الموقعة المرتقبة بملعب الملك فهد الدولي بالرياض، إذ تطرق للحديث حيال أمور عديدة..

“ستكون مباراة قوية ورائعة بين بطل السعودية وبطل قطر”، هكذا وصف أمرابط المباراة.

ووجه اللاعب رسالة إلى أنصار العالمي، وصرّح قائلًا..

” شاهدت مباريات النصر الآسيوية السابقة، ورأيت روعة المدرجات، من السهل متابعة فريقك عبر الشاشات لكننا نريدكم غدًا في المدرجات”.

وأضاف أمرابط عن علاقته بجماهير الفريق، ” جماهير النصر هم من دعموني منذ اليوم الأول، يربطني بهم حب كبير وممتن لكل كلماتهم عني”.

وعن نظام المحترفين الأربعة في دوري أبطال آسيا، كان لأمرابط بعض الانتقادات، إذ قال..

“ينبغي أن يكون نظام اللاعبين المحترفين مفتوحًا كما في دوري أبطال أوروبا، هذا من شأنه المساهمة في زيادة قوة البطولة”.

واختتم أمرابط بوعد إلى جماهير الفريق، “سأقدم أفضل ما لدي دائماً من أجل النصر ، اللاعب بطبيعة الحال يرغب دائمًا في المشاركة في المباريات أكثر من التدريبات”.