ولي عهد النرويج يزور مسجدًا تعرض لإطلاق نار

أوسلو ــ وكالات

زار ولي العهد النرويجي هاكون، مسجدا قريبا من العاصمة أوسلو، تعرض لهجوم مسلح منذ نحو أسبوعين.

ونقلت وكالة الأنباء النرويجية “إن تي بي”، عن هاكون قوله : إن الزيارة التي قام بها إلى مركز النور الإسلامي في بايروم غربي أوسلو قد “تركت انطباعا قويا”.

وكانت بقع الدماء على سجادة وثقوب الرصاص في الجدران لا تزال ملحوظة بعد إطلاق النار في 10 أغسطس ولم يصب أحد بجرح أو يتعرض لإصابات خطيرة حيث تم التغلب على المهاجم فيليب مانهاوس بعد صراع. ورحب أعضاء إدارة المسجد والمجلس الإسلامي في النرويج بزيارة ولي العهد؛ باعتبارها مؤشر دعم قويا.



وقالت الشرطة: إنها كانت تتعامل استنادا إلى نظرية أن هجوم المسجد كان بهدف بث الخوف في نفوس السكان المسلمين.

وتم توجيه تهمة الإرهاب وقتل شقيقته إلى مانساوس، 21 عاما، وعثر على جثة أخته 17 عاما في 10 أغسطس في منزله في بايروم بعد اعتقاله في المسجد.

وقالت الشرطة: إن للمهاجم آراء يمينية متطرفة، ونشاطه على الإنترنت هو جزء أساسي من التحقيق.