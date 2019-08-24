مصرع 5 وإصابة 23 آخرين بحادث تدافع في الجزائر

الجزائر ــ رويترز

أفادت وسائل اعلام جزائرية بمقتل 5 اشخاص وإصابة 23 آخرين في تدافع عند أحد مداخل ملعب رياضي في العاصمة الجزائرية قبيل حفلة لمغني الراب عبد الرؤوف دراجي المعروف بـ”سولكينغ”.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في مستشفى إن خمسة أشخاص على الأقل توفوا في التدافع.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، نقل عدد من الأشخاص من دون ذكر مصادر أو توضيح ما إذا كانوا في مكان الحادث، أن التدافع حدث قبل ساعة من بدء الحفلة التي جرت بعد ذلك بشكل طبيعي، وذكروا أن الملعب كان ممتلئا بينما كان عدد من الأشخاص الذين اشتروا بطاقات، عالقين في الخارج.



وقال أربعة أشخاص حضروا الحفلة وكانوا داخل الملعب عند وقوع التدافع إنهم لم يلحظوا أي شيء ولم يعلموا بهذا التدافع. وعند خروجهم من الملعب في نهاية الحفلة حوالى منتصف الليل لم يروا فريق إسعاف.

ويردد المتظاهرون في أغلب الأحيان أغنية “الحرية” التي أهداها مغني الراب الجزائري المقيم في فرنسا إلى لمتظاهرين.