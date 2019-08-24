الهند تشدد القيود في كشمير .. وخان يحذر من إبادة جماعية

كشمير ــ رويترز

شددت السلطات في المدينة الرئيسة بالشطر الهندي من كشمير إجراءات الأمن، بعد أن دعا محتجون لمسيرة أمام مكتب تابع للأمم المتحدة، في وقت حذر فيه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مما سماه إبادة جماعية.

وانشرت قوات الأمن الهندية في الشوارع، ووضعت نقاط تفتيش في بعض الطرق عند حاجزين أمنيين على الأقل على الطريق الرئيس المؤدي لمكتب مراقبي الأمم المتحدة في سريناجار، مما عرقل الحركة حول المكان.

وفرضت قيود مشددة على دخول الحي القديم في المدينة الذي لطالما كان مركزًا للاحتجاجات، فيما أغلقت الشرطة الشوارع واحدًا تلو الآخر بالأسلاك الشائكة.

في غضون ذلك، دعا عمران خان المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية المرتقبة” في كشمير.



وقال خان في تغريدة نشرها عبر تويتر، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد: إن الملايين من الكشميريين يخضعون للاحتلال الهندي، ويتعرضون للمضايقات والعنف“. وأضاف بأن القوات الهندية منعت سكان الإقليم من ممارسة طقوسهم الدينية، بما في ذلك عيد الأضحى“. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع ما وصفها بـ”الإبادة الجماعية المرتقبة” في ولاية جامو وكشمير؛ الشطر الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم.

وظهرت ملصقات هذا الأسبوع في سريناجار، المدينة الرئيسية في المنطقة التي تسكنها أغلبية مسلمة، تدعو إلى المسيرة للاحتجاج على إلغاء الهند الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير، والذي كان يمنح الولاية قدرًا من الحكم الذاتي.