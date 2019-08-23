5 ملايين دولار لمن يبلغ عن “3 دواعش”

واشنطن ــ وكالات

رصدت وزارة الخارجية الأميركية جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي. وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من “قادة داعش الرئيسيين”، وعددهم ثلاثة.

والقادة هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.

وبحسب واشطن فان المولى أحد القادة البارزين في داعش بسوريا والعراق، ويدعى أيضا “حجي عبدالله”، ويعتبر من كبار الأيدولوجيين في التنظيم الإرهابي، وساهم في تبرير الفظائع التي ارتكبت بحق الأقلية الإيزيدية.

ويعتقد أنه أشرف على عدد من العمليات الإرهابية لداعش، وأنه خليفة محتمل لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

بينما يعرف سامي الجبوري، باسم “حجي حميد”، وكان قبل داعش عضوا في تنظيم القاعدة الإرهابي، وهو متورط في إدارة الشؤون المالية لداعش.

ومعتز الجبوري، يشبه سيرة سابقه نوعا ما، فقد كان عضوا في تنظيم القاعدة بالعراق، قبل انضمامه إلى داعش، ويعرف باسم “حجي تيسير “، وأشرف على عمليات صنع القنابل وأعمال قتالية.

ويأتي هذا العرض بعد تزايد التحذيرات الدولية من عودة تنظيم داعش بعد هزيمته في سوريا والعراق.