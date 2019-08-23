فيديو.. لقطة طريفة لمكة ابنة اللاعب المصرى محمد صلاح فى حفلة أطفال

انتشر مقطع فيديو لطيف لمكة ابنة لاعب كرة القدم العالمى محمد صلاح ، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

الفيديو كان ضمن مجموعة من الفيديوهات لـ مكة، ابنة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال حضورها إحدى الحفلات المدرسية التنكرية التابعة لمدرستها بإنجلترا.

المقطع أظهر مكة الصغيرة، ومرتدية فستانًا من اللون الأبيض، وترتدي نجمة على رأسها وتغني مع زملائها.

وتزوج محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من ماجي محمد صادق، في 2013، وأنجب منها طفلتهما الوحيدة مكة محمد صلاح.