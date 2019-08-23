فيديو..علماء يضعون تصورا لاصطدام “كويكب الفوضى” بالأرض

أجرى مجموعة من العلماء محاكاة للكيفية التى يمكن بها للكويكب المخيف الذى يعرف بـ “أبوفيس” ، أن يصطدم بالأرض خلال السنوات الخمسين القادمة، حيث توقعت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن تقترب الصخرة الفضائية، التى تعد أطول من برج إيفل، من الأرض هذا القرن على أبعاد متفاوتة، ليكون أخطرها فى عام 2068.

وبحسب موقع thesun البريطانى، كشف“> مقطع الفيديو ما الذى سيحدث بالضبط إذا ضرب “أبوفيس” كوكب الأرض، حيث يبدو التأثير الأولى فى المحيط الأطلسى بين جنوب غرب الولايات المتحدة وشمال أمريكا الجنوبية، ما يؤدى إلى انفجار يعادل قوة 65 ألف قنبلة هيروشيما النووية، كما كشفت المحاكاة أن هذه النار ستنتشر بشكل كبير حول كوكب الأرض، إضافة إلى موجة الاهتزاز إلى ولاية كانساس، على بعد نحو 2500 ميل من التأثير الأولى.

وكشف “سبيس سيم” صاحب قناة على اليوتيوب الذى صمم الفيديو، إن الحطام الناجم عن الانفجار سيمطر الأرض بكويكبات نارية، وجاء فى وصف الفيديو :” فى هذه المحاكاة يضرب الكويكب الأرض ثم يرسل شظايا من التصادم نحو الفضاء، تدور حول الكوكب لفترة قصيرة من الزمن قبل العودة إلى الأرض”.

يذكر أنه تم إكتشاف الصخرة الفضائية البالغ عرضها 370 مترا، فى يونيو عام 2017، باستخدام تلسكوب فضائى فى هاواى، ورغم أن حجمها ليس ضخما بما فيه الكفاية لتدمير الأرض، فإنها يمكن أن تحدث بعض الأضرار الجسيمة على المستوى المحلى.