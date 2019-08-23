سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا يزور المرضى السعوديين في مستشفى بلندن

لندن : واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أمس بزيارة المواطنين السعوديين الذين يتلقون العلاج في مستشفى تشارينق كروس غرب العاصمة البريطانية لندن للاطمئنان على صحتهم والوقوف على سير علاجهم.

واستمع سموه إلى شرح من الطاقم الطبي بالمستشفى حول حالات المرضى السعوديين المنومين ومراحل العلاج.

كما عقد سموه لقاءات عديدة مع أهالي المرضى, داعياً بالشفاء العاجل للمرضى, ومؤكداً اهتمام سفارة المملكة بلندن والملحقية الصحية لتقديم جميع الخدمات الممكنة لتذليل الصعاب التي قد يواجهونها أثناء فترة العلاج.

وثمٌن المرضى ومرافقوهم زيارة سموه للاطمئنان عليهم، وتوجيه الملحقية الصحية لبذل قصارى جهدها في رعاية المرضى ومتابعة سير علاجهم والوقوف على حالتهم.

ورافق سمو السفير خلال الزيارة نائب رئيس بعثة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا سعود بن ناصر الحمدان وأعضاء من الملحقية الصحية وعدد من أعضاء السفارة.