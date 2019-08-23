ترامب: أنا “الشخص المختار” لمواجهة الصين

واشنطن ــ رويترز

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه “الشخص المختار” وهو يدافع عن حربه التجارية على الصين، مشيرا إلى أن قدره هو أن يواجه بكين. وشدد ترامب، الذي أعاد في وقت سابق نشر تغريدة على إن أسلافه من الرؤساء سمحوا بإساءة استغلال الولايات المتحدة في التجارة وفي حقوق الملكية الفكرية، وإن القدر اختاره هو ليصلح ما أفسدوه من ضرر. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان ينبغي أن يشنها، قبل وقت طويل، رؤساء آخرون كثيرون من قبلي”.

وأضاف ترامب: “كان على شخص ما أن يتولى تلك المهمة”، ثم رفع رأسه إلى السماء ونظر إلى الأعلى وقال: “أنا الشخص المختار”. وكان ترامب قد فرض مؤخرا رسوما جمركية شديدة على بضائع وسلع صينية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، ومن المقرر أن يعلن عن رسوم جديدة على بضائع أخرى مستوردة قيمتها 300 مليار دولار في دفعتين جديدتين في أول سبتمبر ، و15 ديسمبر.