انتهت القصة.. الهلال يحسم صفقة مدوية في وسط الملعب!

قالت وسائل إعلام إن الهلال حسم التعاقد مع متوسط ميدان فلامنجو البرازيلي، جوستافو كويلار.

وبحسب ما أوردته إذاعة “أنتينا2” الكولومبية، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، سيصبح هلاليًا خلال الأيام القادمة.

وشهدت الأيام الماضية منافسة شرسة بين الهلال وبولونيا الإيطالي للظفر بخدمات اللاعب، مالت في أولها لصالح الطليان.

بيد أن مغالاة الطرف البرازيلي في الطلبات المادية، حوّلت دفّة المفاوضات لصالح الهلال، الذي سيدفع ما يربو على 8. ملايين يورو.

راتب اللاعب بحسب التسريبات سيبلغ قرابة 2.5 مليون يورو، ليكون ضمن أغلى الرواتب في دوري المحترفين.

جدير بالذكر أن الهلال تقدم لإدارة فلامنجو بعرض رسمي الموسم الماضي لضم اللاعب، بيد أنه قوبل بالرفض التام.

ونبعت رغبة وصيف الدوري، في التعاقد مع كويلار لتعويض رحيل محور الوسط الدفاعي الاسترالي ميلوش ديجينك.

وينشط الدولي الكولومبي في صفوف فلامنجو منذ صيف 2016 عندما انتقل إليه من ديبورتيفو كالي الكولومبي بمبلغ مليون و800 ألف يورو.

ولاقى اللاعب اهتمام كلًا من ويستهام يونايتد الإنجليزي وفيسيل كوبي الياباني في الميركاتو الماضي، بعدما تألق بشكل لافت.

وقام كويلار عقب نهاية مباراة فريقه ضد إنترناسيونالي بذهاب ربع نهائي كأس ليبرتادورس، بتوجيه تحية حارة إلى جماهير الفريق.

وهو ما ربطته الصحف البرازيلية بتحية الوداع قبل الانتقال إلى صفوف الهلال، إذ تألق بشكل قوي وقاد فريقه للفوز بهدفين نظيفين.

من المنتظر أن يتم الكشف عن الصفقة بشكل رسمي وفق “جلوبسبورت” البرازيلية، عقب مباراة الإياب يوم 29 من الشهر الجاري.