استفزازات الملالي تتوالى .. طهران تختبر منظومة صاروخية متنقلة”

طهران ــ وكالات

يلحظ المتتبع لسلوك ملالي ايران الاستفزازي، نتيجة مفادها أن طهران وأذنابها الذين يدفعون المنطقة إلى أتون حرب جديدة، بكل الحسابات العسكرية والإستراتيجية سيكونون هم الخاسر الأكبر في هذه المواجهة حال اندلاعها. فمن الهجوم على سفن الشحن قبالة سواحل الإمارات، مرورا باستهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين، وصولا إلى التحلل من الالتزامات الدولية الواردة في الاتفاق النووي بالإعلان عن إعادة تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل، فإن كل تلك الانتهاكات لا بد أن تقابل برد دولي حاسم. وفي أحدث حلقة من مسلسل الاستفزازات الإيرانية وتحدي دول المنطقة والعالم بشأن ترسانتها من الأسلحة ومواصلة إثارة القلق والاضطرابات في المنطقة، كشفت إيران عما وصفته بـ”منظومة صاروخية متنقلة أرض جو بعيدة المدى تم تصنيعها محليا”.

ويأتي الكشف عن منظومة الدفاع الصاروخي محلية الصنع هذه، الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية، في اليوم الوطني للصناعة الدفاعية الإيرانية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. ووفقا للتلفزيون الرسمي، فقد كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني النقاب عن المنظومة الدفاعية الصاروخية بعيدة المدى المحلية “باور 373”. وقال روحاني “أنا هنا كي أكشف عن منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى المحلية “باور 373″، وآمر بأن تنضم إلى شبكة الدفاع الجوي للبلاد”. وبيد أن المخاوف بشأن برامجها الصاروخية، بما فيها الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، ساهمت في دفع واشنطن العام الماضي للانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015 لكبح طموحاتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.