آبل تسعي لترقية أجهزة آيباد وآيفون

كشف تقرير جديد أن شركة أبل تستعد للكشف عن منتجاتها الجديدة خلال الأسابيع القادمة، بما فى ذلك هواتف أيفون الجديدة، فضلا عن ترقية أجهزة أيباد اللوحية، وإطلاق أجهزة محمولة جديدة للمرة الأولى منذ سنوات.

وبحسب موقع gsmarena الهندى، فكشفت التقارير أن شركة أبل تعتزم الإعلان عن 3 هواتف أيفون جديدة خلال حدثها المنتظر الشهر المقبل، ومن المرجح أن تطلق الشركة هذه الهواتف للبيع خلال الشهر ذاته، وذلك فى محاولة منها للمساهمة فى تحسين مبيعات الربع المالى الرابع من العام الحالى.

وقالت وكالة بلومبرج الإخبارية أن شركة أبل تعتزم أيضًا قبل نهاية العام الحالى إطلاق نسخ محدثة من أجهزة أيباد برو، مع كاميرات مطورة، ومعالجات أسرع، كما تعتزم الإعلان عن جهاز أيباد منخفض المستوى مع شاشة أكبر، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من ساعتها الذكية “أبل ووتش”، وتحديث لأجهزة “ماك بوك برو” للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

هواتف أيفون

وكشفت بلومبيرج أن هواتف أيفون فستأتى فى 3 إصدارات، حيث سيكون هناك طراز “أيفون برو” ليكون بديلا iPhone XS و XS Max، ومن المنتظر أن تمتلك هواتف أيفون الجديدة نظام الكاميرات الخلفية الجديد، الذى سيتكون من 3 كاميرات، وستركز الكاميرا الثالثة على التصوير العريض، كما ستلتقط الكاميرات الثلاث الصور فى وقت واحد.

كذلك فإن الكاميرا تستخدم برنامج ذكى جديد لتصحيح الصور الملتقطة تلقائيًا ثم جمعها فى صورة واحدة، وستكون دقة الصور أفضل مع نظام الكاميرات الجديد، كما سوف تتحسن قدرات التصوير فى ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن المنتظر أن تدعم الهواتف الجديدة أيضًا ميزة الشحن اللاسلكى العكسى، التى تسمح للمستخدمين بشحن الأجهزة الأخرى من خلال وضعها على ظهر الهاتف فقط، وكشفت الشركة أن شكل الهواتف لن يتغير، حيث ستحافظ الشاشات على مقاسها، لكن قد تتغير بعض ألوان هواتف آيفون، وقد تكون الهواتف الجديدة قادرةً على تحمل السقوط بفضل تقنية مقاومة التحطم الجديدة.

كذلك من المنتظر أن تتضمن الهواتف أيضًا مستشعرًا متعدد الزوايا لتقنية التعرف على الوجوه Face ID، ليتمكن المستخدمون من فتح قفل الجهاز بسهولة، كما ستحتوى هواتف آيفون الجديدة على معالجات “i13” الأسرع، ولكن لن يدعم أى من الإصدارات الجديدة تقنية 5G.