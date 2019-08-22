19 % من المواطنين سجلوا في الملف الصحي الموحد

جدة ـ البلاد

بدأت ملامح الملف الصحي الموحد تتسارع بوتيرة متلاحقة، وذلك عقب أن كشف تقرير مؤشرات التحول الرقمي النصف سنوي، عن وصول نسبة المواطنين المسجلين في الملف الصحي الموحد إلى 19% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أن النسبة المستهدفة لكامل عام 2019 تبلغ 25%. وأوضح التقرير أن عدد المواطنين المسجلين في خدمة “موعد” بلغ 5.5 مليون مواطن مقارنة بالنسبة المستهدفة لعام 2019 والبالغة 11 مليون مواطن، مبينًا أن عدد المواعيد المسجلة في الخدمة بلغت 9 ملايين موعد، مقارنة بالمستهدف البالغ 20 مليون موعد في 2019.

ولفت التقرير إلى أنه من ضمن إنجازات الصحة الرقمية، هو اعتماد 4 مستشفيات في منطقة القصيم على نظام “VIDA”، لإدارة الملفات الإلكترونية، كما اعتمدت 10 مستشفيات بالمدينة المنورة على نظام “Alert”، كما اعتمد 406 مراكز صحية على نظام متطور، فضلا عن استخدام الآلاف من المواطنين لتطبيق “صحة” عبر الاستشارات الصوتية ومكالمات الفيديو.

وبين أن عدد الصيدليات المرتبطة بخدمة “وصفتي” وصل 804 صيدليات مقارنة بالمستهدف البالغ 1000 صيدلية للعام الجاري. يذكر أن خدمة الملف الصحي الإلكتروني الموحد تم تدشينها في ربيع الثاني 1436 هـ، بهدف ربط مقدمي الرعاية الصحية بالمملكة بنظام يسهل عمل الممارسين الصحيين ويعزز من الصحة العامة ويساهم في تقليل التكاليف ، ويتيح الملف للطبيب الاطلاع على كافة فحوصات المريض من أشعة وتحاليل وأدوية مصروفة حتى لو كانت من خارج المستشفى.