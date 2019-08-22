وفد الانتقالي يصل جدة .. وغريفيثس يلتقي الحوثيين في صنعاء

جدة ــ وكالات

وصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، امس الأول إلى مدينة جدة قادماً من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استجابة لدعوة الحوار التي وجهتها المملكة

وبحسب “قناة العربية” يرافق الزبيدي أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ناصر الخبجي، وعبدالله الكثيري وعبد الرحمن اليافعي وعدنان الكاف.

ومن المنتظر أن يجري حوار بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية برعاية من السعودية والتحالف.

وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق، أن وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني، بدأت الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في عدن، وذلك استجابة لدعوات التحالف.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أفاد مصدر مسؤول في التحالف بأن عيدروس الزبيدي أبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة مطالب التحالف، بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، ويقبل الدعوة للاجتماع في السعودية.



بدوره وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مراتن غريفيثس إلى صنعاء في ثاني محطة له بعد الرياض في إطار جولة جديدة له لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن إعادة انتشار ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والانسحابات المتبادلة في المدينة بين الميليشيات والقوات الحكومية.

ومن المقرر أن يلتقي غريفيثس في صنعاء قادة الميليشيا الانقلابية لبحث مقترحات جديدة قال غريفيثس في إحاطته إلى مجلس الأمن إنه قدمها لطرفي النزاع بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وينتظر تلقي الردود النهائية على مقترحاته الجديدة في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

وكانت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أفادت أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عدداً من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.