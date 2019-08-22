كم عدد الخطوات التي يجب أن تمشيها في اليوم؟

نرمين عباس

في السابق كان البشر يذهبون لممارسة يومياتهم من أعمال الصيد وخلافه من النشاطات التي يتحركون فيها بكثرة

ومع التطور الذي شهده العصر إعتبر الأطباء أن عدم ممارسة الرياضة أو المشي أمر يزيد من إحتمالية الإصابة بالأمراض المختلفة خاصة المتعلقة بالقلب

لذا من الضروري ممارسة الرياضة بإنتظام والحرص علي الركض أو المشي والسباحة لأنها تزيد من معدل ضربات القلب وتحسن من الحالة العامة للجسم

في دراسة تاريخية نُشرت عام 1989 ، حاول العلماء معالجة هذه المشكلة من خلال النظر في اللياقة البدنية للأشخاص

ويُعتقد أن هذه الدراسة هي أول دراسة طويلة الأجل تشمل الرجال والنساء

وتُظهر أنه كلما ارتفع مستوى اللياقة البدنية للشخص انخفض معدل خطر الوفاة

خاصةً الوفاة المتعلقة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان

ونشر مؤخراً مجموعة من المبادئ التوجيهية للنشاط البدني للبشر ،ورجحت أن النشاط “المعتدل” إلى “القوي”

مثل المشي السريع خفض خطر الإصابة بمرض السكري وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية

كذلك يشمل مرض الزهايمر ، والاكتئاب ، والقلق والأرق

ويوصي الأطباء الأشخاص البالغين بضرورة الحصول على ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القوية في الأسبوع

لأن النشاط الذي يحدث لجسم الإنسان يبدأ في الحدوث بعد أول 10 دقائق

خاصة مع الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة تتراوح بين 9-11 ساعة

لذا من الضروري مشي ما لا يقل عن 10 آلاف خطوة يومياً

مع الإستعانة بالتطبيقات التي تساهم في حساب عدد الخطوات والمتوفرة علي الأجهزة الذكية