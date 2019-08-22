طواقم سعودية لإدارة عربية وآسيوية الريشة

الدمام – حمودالزهراني

رشح الاتحادان العربي، والآسيوي للريشة الطائرة طواقم تحكيم سعودية لأول مرة؛ للمشاركة في تحكيم منافسات البطولة العربية، وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة، التي تنطلق منافساتها السبت القادم، في العاصمة الأردنية عمان.

وتم إعداد حكام وحكمات السعودية للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، عبر التحاقهم بمجموعة مميزة من البرامج التدريبية و مشاركتهم في تحكيم العديد من المنافسات المحلية للعبة، وتأتي خطوة مشاركة كوادر التحكيم الوطنية بتحكيم البطولات الدولية ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتطوير إمكانيات الحكام الوطنيين، واكتسابهم للخبرة.

وحضرت الطواقم السعودية الدورة التطويرية، التي أقامها الاتحاد العربي للريشة الطائرة، بمشاركة نخبة من الحكام العرب من الجنسين. وقد مثل المملكة العربية السعودية كلا من الحكام محمد باسودان ، وأمجد هوساوي ، وهتون السدحان، و ربى اللحيدان، وحاضر بالدورة المحاضر والحكم الدولي سودهاكر فيموري.