زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الطاولة

الرياض – البلاد

صدرت رسمياً موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، بزيادة عدد أندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى لتكون 10 أندية بدلا من 8 أندية بدءاً من الموسم القادم 1441 هـ .

وبذلك سيكون الأندية في الدرجة الممتازة هي: ( الأهلي – الاتحاد – الصواري – الفتح – الخليج – السلام – الحمادة – النهضة – الخليج – مضر ) وأندية الدرجة الأولى هي: ( الهداية – أحد – الهدى – الطرف – طويق – الهلال – اليرموك – الدرعية – العرين – الوطني).

من جهته، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز الفهد السعيد، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على موافقته بزيادة عدد أندية الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، وذلك يأتي تمشياً مع إستراتيجية دعم الأندية الرياضية المقدم من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، ورغبة من الاتحاد في زيادة التنافس بين الأندية المشاركة .