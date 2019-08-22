خطوة “عالمية” لرابطة دوري المحترفين السعودي

قالت رابطة دوري المحترفين السعودي إنها وقعت اتفاقية شراكة مع شركة “أوبتا” العالمية.

وتعني “أوبتا” بالإحصائيات والأرقام الدقيقة، وتُصنف في الوقت الحالي كأكبر شركة في العالم من هذا النوع.

تعمل “أوبتا” في الوقت الحالي مع جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، كالأنجليزي والإسباني والإيطالي.

ولها شراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتقديم الإحصائيات للمسابقات القارية كدوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا.

وكشف الموقع الرسمي لرابطة الدوري عن توقيع عقد الشراكة مع “أوبتا”، حيث جاء في البيان..

رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن توقيعها مع شركة #أوبتا https://t.co/gN9UgUs7ir

..

Saudi Professional League announces signing with Optahttps://t.co/TuFdFDkC33 pic.twitter.com/2h23Y8HFvm — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 22, 2019

“ستقوم شركة أوبتا بتوفير بيانات وأرقام تفصيلية عن مشاركات وأداء اللاعبين خلال المباريات، مع تقديم رصد دقيق لتفاصيل المباريات”.

“تعتبر شركة “أوبتا” من أهم الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم في تقديم هذا المحتوى وسيسهم هذا المشروع في توفير أكبر قدر من المعلومات والأرقام الموثقة التي يمكن أن تفيد الأجهزة الفنية للفرق للوقوف على مستوى أداء اللاعبين، إلى جانب تزويد وسائل الإعلام المختلفة بما تحتاجه من معلومات وبيانات تخص الدوري”.

“سيتمكن المشجع من متابعة أرقام وإحصاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عن طريق جميع منصاته الإلكترونية عبر الموقع الرسمي او تطبيق الرابطة”.

ويعتبر التعاقد مع “أوبتا” بمثابة خطوة نحو العالمية بالنسبة إلى دوري المحترفين السعودي.