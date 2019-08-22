تعليم مكة يدرب 5105 معلمين في 14 دولة

مكة المكرمة ـ البلاد

أسهمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في تدريب 5105 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية للعام 1440هـ، من خلال برنامج “التدريب عن بُعد” للمدارس السعودية بالخارج، المعدّ خصيصاً لمنسوبي المدارس السعودية بالخارج من المعلمين والمعلمات، وتشرف عليه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث.

ويهدف مشروع التدريب عن بعد إلى الاستفادة من دمج التقنية في التدريب ليسهم في تحقيق تطور عمل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية مهنياً في المدارس السعودية بالخارج، التي تنتشر في 14 دولة عبر نظام إلكتروني تابع لإدارة التدريب والابتعاث.