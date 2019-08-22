القصاص بجانٍ قتل مواطنَين بسيارته عمدًا في الرياض

البلاد : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس، حكم القتل قصاصاً بـ / نواف بن مناحي بن دحمان الشهراني – سعودي الجنسية – إثر إقدامه على قتل/ خالد بن سعد آل شبيب و/ غازي بن عبدالله الدبيان – سعوديي الجنسية -، وذلك بصدم سيارتهما عدة مرات متعمداً مما أدى إلى وفاتهما بسبب خلاف بينهم.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.